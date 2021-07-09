تعرف على موعد يوم عرفة وعيد الأضحى بعد تعذر رؤية هلال ذي الحجة

المواطن - الرياض

أعلنت المحكمة العليا، نقلًا عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة”.

موعد عيد الأضحى ويوم عرفة:

وبذلك تكون وقفة يوم عرفة في 19 يوليو، وعيد الأضحى في الـ20 من الشهر ذاته، بمشيئة الله.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري.

وفي وقت سابق، أعلن مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، عن الظروف العلمية لرصد هلال شهر ذي الحجة 1442هـ.

وقال المرصد في بيان له، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: سيقوم مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير إن شاء الله تعالى برصد هلال شهر ذو الحجة 1442هـ، ويسر المرصد أن يبين الظروف العلمية لرؤية الهلال وهي كما يلي:

ظروف استطلاع هلال ذي الحجة:

بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة 29 ذي القعدة 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021م، حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس. بينما يوم السبت 30 ذي القعدة 1442هـ، الموافق 10 يوليو 2021م فستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 7:06 وسيغرب الهلال الساعة 7:42، أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6:51 عند درجة 294 وسيغرب الهلال الساعة 7:26 عند درجة 296؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 35 دقيقة بارتفاع 7 درجات واستطالة 7.85 درجة والله أعلم.

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