المواطن - الرياض

كشفت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تفاصيل الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة A، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة A

وأعلنت اللجنة الفنية عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة A بعد توفر مقاعد متاحة للتسجيل في الدورتين اللتين سبق الإعلان عنهما مسبقًا.

ومن المقرر أن يبدأ الجزء الأول منها في 21 أغسطس المقبل في جدة والرياض، ويستمر التسجيل حتى يوم 31 يوليو الجاري الساعة 11 مساءً، وذلك وفقًا لبيان اللجنة الفنية على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي.

وأشارت اللجنة الفنية إلى أهمية أن يكون المتقدمين قد أمضوا سنة ميلادية كاملة من حصولهم على شهادة الرخصة B بالإضافة إلى تحقيق شروط القبول والمفاضلة والمعلن عنها سابقًا.

تطوير المدربين

وتأتي خطوة الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة A ضمن جهود اللجنة التطويرية التي تساهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر المستجدات لتعليم وتطوير المدربين.

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