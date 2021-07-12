المواطن - مروة نبيل

كشفت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تفاصيل دورة الرخصة الآسيوية PRO، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

دورة الرخصة الآسيوية PRO:

وأصدرت اللجنة الفنية تحديثًا على مواعيد دورة الرخصة الآسيوية PRO، وقررت إعادة فتح التسجيل في الدورة لمن لم يسجل سابقًا، وذلك ضمن جهودها التطويرية التي ستساهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر المستجدات لتعليم وتطوير المدربين.

وكانت اللجنة الفنية قد أصدرت في أغسطس الماضي جدول الدورات التي تأتي ضمن البرنامج التطويري للمدربين الوطنيين ويستهدف 10 آلاف مدربًا تقريبًا بنهاية عام 2022.

وبلغ عدد الحاصلين على الرخص التدريبية الآسيوية والسعودية من المدربين الوطنيين في جميع التخصصات التدريبية حتى الآن بلغ 2998 مدربًا.

شروط الحصول على الدورة التدريبية:

وكشفت اللجنة الفنية عن شروط الالتحاق بالدورة التدريبية، وهي؛ ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، أن يكون لائقًا طبيًّا ولياقيًّا، دفع رسوم الاشتراك (15 ألف ريال)، واجتياز المقابلة الشخصية.

والحصول على دورة A الآسيوية أو الأوروبية، ومعادلتها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والعمل بعد الحصول عليها لمدة ما لا يقل عن سنتين في دوري المحترفين أو المنتخبات.

مدة البرنامج:

وجاءت مدة البرنامج كالتالي؛ عدد 442 ساعة نظرية وعملية، 40 يومًا بمعدل 8 ساعات يوميًّا، بالإضافة إلى رحلات المعايشة مع أحد الأندية في الدوري الممتاز، جزء أول 10 أيام، الجزء الثاني 10 أيام، الجزء الثالث 10 أيام والجزء الرابع 10 أيام بمجموع ساعات 320 ساعة.

وتبلغ مدة الرحلة الدراسية الجماعية 6 أيام بمجموع 48 ساعة، 4 أيام رحلة دراسية فردية بمعدل 32 ساعة، 3 أيام معايشة بالنادي بمعدل 12 ساعة، و4 أيام مشروع فردي بمعدل 30 ساعة.

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