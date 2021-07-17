تفاصيل اهتمام شباب الأهلي دبي بضم باولينيو

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب البرازيلي باولينيو أصبح قريبًا من الانضمام للفريق الكروي الأول بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عرض مغرٍ لـ باولينيو من الشباب الإماراتي

وذكر موقع Foot Mercato أن اللاعب البرازيلي تلقى عرضًا مغريًا من الفريق الإماراتي للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع وصول اللاعب إلى مدينة دبي الإماراتية في الأسبوع المقبل.

يذكر أن ناديا النصر والشباب اهتما مؤخرًا بضم باولينيو وفق التقارير الصحفية، لكن اللاعب البرازيلي لم يستجيب للعروض.

سبب تراجع النصر عن إتمام الصفقة

وفي السابق، تراجع النصر عن إتمام الصفقة، وذلك بسبب رغبة اللاعب البرازيلي في الانضمام لأحد الأندية الأوروبية أو الانتقال للدوري البرازيلي وسط أنباء حول رغبة نادي غريميو البرازيلي في التعاقد معه.

وكان النصر فكر في ضمه تحسبًا لرحيل بيتروس لكن الأخير سيستمر مع العالمي في الموسم الجديد.

وكانت شبكة UOL البرازيلية أشارت، إلى أن نادي الشباب قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، موضحة أنه يسعى لتوقيع عقد مع اللاعب يمتد لموسمين.

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