لماذا تراجع النصر عن ضم باولينيو ؟

المواطن - محمد سمعه

لم يخف نادي النصر رغبته مؤخرًا في ضم البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا رحل عن نادي جوانجزو إيفرجراند وسط اهتمام من بعض الأندية البرازيلية والأوروبية والعربية للتعاقد معه.

غريميو ينافس الشباب على باولينيو

وجاء تراجع النصر عن إتمام الصفقة، وذلك بسبب رغبة اللاعب البرازيلي في الانضمام لأحد الأندية الأوروبية أو الانتقال للدوري البرازيلي وسط أنباء حول رغبة نادي غريميو البرازيلي في التعاقد معه.

وكان النصر فكر في ضمه تحسبًا لرحيل بيتروس لكن الأخير سيستمر مع العالمي في الموسم الجديد.

وكانت شبكة UOL البرازيلية أشارت أمس الأربعاء، إلى أن نادي الشباب قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع باولينيو، موضحة أنه يسعى لتوقيع عقد مع اللاعب يمتد لموسمين.

النصر يحدد البديل

ولهذا فإن النصر يفكر حاليًا في ضم الكوري الجنوبي نام تاي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي السد القطري.

ويُعد الهلال والنصر، الأقرب لضم تاي هي، كون الزعيم يحتاج بديلًا للإيطالي سيباستيان جيوفنكو الذي يعد قريبًا من الرحيل، كذلك يريد النصر ضم تاي هي ليكون بديلًا لـ المغربي نور الدين أمرابط.

يذكر أن باولينيو ودع جماهير نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بعد أكثر من 5 سنوات قضاها معه، متمنيًا التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة، ليصبح لاعبًا حرًا الأمر الذي يسهل من عملية التفاوض معه.

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