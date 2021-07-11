تفاصيل مفاوضات الاتحاد لضم رادميل فالكاو

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم فريق جلطة سراي التركي، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب المهاجم الكولومبي صاحب الـ 35 عامًا في خوض تجربة احترافية جديدة خارج نادي جلطة سراي، حيث رحب باللعب في الدوري السعودي وفقًا للتقارير.

رادميل فالكاو البديل المثالي لـ بريجوفيتش

وأضافت التقارير أن مجلس إدارة الاتحاد دخل في مفاوضات جادة مع وكيل فالكاو من أجل ضمه للعميد بديلًا للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

الهلال صرف النظر عن الصفقة بسبب كورونا

وسبق لـ الهلال في صيف العام الماضي، أن اهتم بضم فالكاو لكن توقف النشاط الرياضي في معظم دوريات العالم بسبب فيروس كورونا، جعل الهلال يصرف النظر عن إتمام الصفقة.

وخلال موسم 2018/2019 لعب بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة، ونجح في إحراز 7 أهداف، بينما في موسم 2019/2020 سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا خلال 10 مباريات خاضها، أما في موسم 2020/2021 فسجل بريجوفيتش فقط 7 أهداف في 28 مباراة.

وسجل فالكاو مع ناديه جلطة سراي في الدوري المحلي 9 أهداف بموسم 2020/2021.

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