توضيح مهم من السفارة السعودية في تونس بعد حظر التجوال

المواطن - الرياض

جددت السفارة السعودية في تونس التأكيد على ضوابط الدخول للمواطنين الراغبين في السفر إليها خاصة مع بدء سريان حظر التجول اعتبارًا من اليوم.

بيان السفارة السعودية في تونس

وقالت السفارة في بيان لها :” تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية التنبيه للمواطنين السعوديين بأنه نظراً لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فقد اتخذت السلطات التونسية عدداً من الإجراءات من بينها حظر التجول اعتباراً من 2021/7/1 بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً”.

وتابعت السفارة أنه من شروط زيارة تونس شهادة فحص سلبية pcr حاملة لرمز الاستجابة السريعة ( QR Code) لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، وبالنسبة للأطفال أقل من 12سنة لا يشترط فحص pcr لهم.

الفئات المسموح لها السفر للخارج

وتشمل الفئات المسموح لها بالسفر خارج البلاد الآتي:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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