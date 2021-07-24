تونسي يحقق أول ميدالية لـ العرب في أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

تمكن محمد خليل الجندوبي، لاعب المنتخب التونسي للتايكوندو، من الحصول على الميدالية الفضية بمنافسات وزن الـ58 بدورة الألعاب الأولمبية 2020 المقامة حاليًّا في اليابان.

ميدالية فضية أولى ميداليات العرب بـ أولمبياد طوكيو:

ونجح الجندوبي صاحب الـ19 عامًا في إحراز أولى فضية عربية في أولمبياد طوكيو، بعد تأهله إلى نهائي منافسات التايكوندو، ثم خسر في اللقاء النهائي أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا بنتيجة نهائية 16/ 12.

المنافسات تنتهي في الثامن من أغسطس:

يذكر أن منافسات الأولمبياد بدأت من يوم أمس 23 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وشهد حفل الافتتاح مساء أمس الجمعة الذي استمر أربع ساعات، العديد من الفقرات الموسيقية ذات الطابع الياباني التقليدي، أعقبه طابور العرض للبعثات المشاركة التي بلغ عددها 205 بعثات بداية باليونان، كونها موطن الألعاب الأولمبية، تم تتابع دخول الدول حسب الأحرف الأبجدية اليابانية.

وحضر الحفل 15 من قادة الدول والمنظمات الدولية أبرزهم جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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