تيكسيرا يقترب من الهلال حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن البرازيلي أليكس تيكسيرا في طريقه إلى الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تيكسيرا في طريقه إلى الهلال:

وأشارت Sqenf Foot إلى أن تيكسيرا وقع على عقود انتقاله إلى فريق الهلال، يقضي بانتقاله إلى صفوف الزعيم لمدة عامين حتى 2023، وأضافت: “اللاعب البرازيلي كان لاعبًا حرًّا، وسيتقاضى 13 مليون يورو لمدة موسمين”.

وكان تيكسيرا صاحب الـ31 عامًا، قد انتهى عقده مع فريق جيانغسو الصيني في ديسمبر الماضي، ولم ينضم إلى أي ناد حتى الآن، وسيكون انتقاله في صفقة انتقال حر، ما يسهل عملية التفاوض معه.

النجم البرازيلي يخطف الأنظار:

وسبق أن ارتبط اسم النجم البرازيلي بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكان قريبًا للغاية من التوقيع رسميًّا، قبل أن تتوقف الصفقة في اللحظات الأخيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك اللاعب البرازيلي مسيرة مميزة مليئة بالبطولات، حيث توج مع فريقه السابق شاختار الأوكراني، بلقب الدوري 5 مرات، كأس السوبر الأوكراني 4 مرات، كأس أوكرانيا 3 مرات، وحصد لقب الهداف لموسمي 2014- 2015 و2015- 2016.

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