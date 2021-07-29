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ثلوج البرازيل ترفع أسعار القهوة والشاي
تسببت في إتلاف مزارع البن

ثلوج البرازيل ترفع أسعار القهوة والشاي

2021/07/29
الساعة 2:37 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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ثلوج البرازيل ترفع أسعار القهوة والشاي القهوة والشاي
المواطن- متابعة

قالت الجمعية الروسية لمنتجي الشاي والقهوة إن أسعار هاتين المادتين في روسيا سترتفع بشهري سبتمبر وأكتوبر.

وقالت الجمعية بأن المستهلكين لهذه المواد الذين يتجهون لشراء المواد الرخيصة لن يشعروا بهذه الزيادة، بينما ستشعر الطبقة الثانية من المستهلكين الذين يشترون مواد متوسطة الجودة.

أما المستهلكين الذين يفضلون المنتجات عالية الجودة فإنهم سيشعرون بفرق الأسعار بشكل ملحوظ.

ارتفاع سعر القهوة والشاي بسبب ثلوج البرازيل

إتلاف مزارع البن

ويعود سبب ارتفاع الأسعار إلى هطول الثلوج على جنوب البرازيل حتى وصلت لولاية ريو غراندي دو سول، الأمر الذي تسبب بإتلاف العديد من مزارع البن بسبب الصقيع مما سيؤثر على أسعار القهوة.

ثلوج البرازيل ترفع أسعار القهوة والشاي - المواطن

موجة برد من القارة القطبية الجنوبية 

وقد اجتاحت موجة برد قادمة من القارة القطبية الجنوبية عددًا من مناطق جنوبي البرازيل، ما أدى إلى هطول ثلوج كثيفة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 7 درجة تحت الصفر.

ارتفاع سعر القهوة والشاي بسبب ثلوج البرازيل


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