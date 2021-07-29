ثلوج البرازيل ترفع أسعار القهوة والشاي

المواطن- متابعة

قالت الجمعية الروسية لمنتجي الشاي والقهوة إن أسعار هاتين المادتين في روسيا سترتفع بشهري سبتمبر وأكتوبر.

وقالت الجمعية بأن المستهلكين لهذه المواد الذين يتجهون لشراء المواد الرخيصة لن يشعروا بهذه الزيادة، بينما ستشعر الطبقة الثانية من المستهلكين الذين يشترون مواد متوسطة الجودة.

أما المستهلكين الذين يفضلون المنتجات عالية الجودة فإنهم سيشعرون بفرق الأسعار بشكل ملحوظ.

إتلاف مزارع البن

ويعود سبب ارتفاع الأسعار إلى هطول الثلوج على جنوب البرازيل حتى وصلت لولاية ريو غراندي دو سول، الأمر الذي تسبب بإتلاف العديد من مزارع البن بسبب الصقيع مما سيؤثر على أسعار القهوة.

موجة برد من القارة القطبية الجنوبية

وقد اجتاحت موجة برد قادمة من القارة القطبية الجنوبية عددًا من مناطق جنوبي البرازيل، ما أدى إلى هطول ثلوج كثيفة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 7 درجة تحت الصفر.

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