جارديم يطلب 4 صفقات أجنبية

المواطن - مروة نبيل

حدد المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم 4 صفقات أجنبية من أجل التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

المريسل يتوقع رحيل المدرب البرتغالي

وتعاقد الهلال مع البرتغالي ليوناردو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وبدأ الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعاد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل نشر مقطع فيديو لمدرب الزعيم الجديد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، متوقعًا رحيله في حالة عدم التعاقد مع الصفقات التي طلبها.

وعلق المريسل قائلًا: “بقول لكم شيء، وذلك وفق قراءة لما يحدث الآن بين جارديم وإدارة الهلال، إذا استمرت إدارة الهلال في عدم تلبية احتياجات المدرب أتوقع أنه ما يستمر، والآن سأذكر لكم تفاصيل ما حدث أمس بعد نهاية الحصة التدريبية التي تم تصوير هذا المقطع قبلها وبث في حساب النادي”.

صفقات يرغب جارديم في ضمها

وأشار المريسل إلى أن جارديم طلب التعاقد مع المدافع الأرجنتيني فيديريكو فيرنانديز، لاعب نادي نيوكاسل، البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا، لاعب نادي آرسنال ومواطنه باولينيو جونيور في صفقة انتقال حر، وينتظر رد إدارة الهلال.

وأضاف أن جارديم عاد وأصر على التعاقد مع الفرنسي إكزافيير ميرسير، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي، وذلك على الرغم أنهم سبق واعتذروا له بأنه لاعب غير حرـ إلا أنه أشار بأنه أهم لاعب لديه ويريده، وينتظر رد الإدارة.

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