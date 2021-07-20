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جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 23 مليون جرعة معطاة
توسع كبير في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 23 مليون جرعة معطاة

2021/07/20
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 23 مليون جرعة معطاة
المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن جرعات لقاح كورونا في السعودية تجاوزت 23 مليون جرعة معطاة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.


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