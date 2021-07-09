جستنيه: انتقال فابيو ليما إلى الاتحاد غير صحيح

المواطن - محمد سمعه

أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه على أن نادي الاتحاد لم يتعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي فابيو ليما، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوصل الإماراتي.

جستنيه ينفي:

وعلق جستنيه على أحد الأخبار المتداولة بشأن تعاقد العميد مع ليما قائلًا: “كل ما جاء في هذا الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلًا”.

وحول رغبة ليما صاحب الأصول البرازيلية في الانضمام لنادي الاتحاد، أكد وليد الشامسي وكيل اللاعب خلال تصريحات صحفية أن اللاعب ليما الذي يحمل الجنسية الإماراتية لا يفكر على الإطلاق في مغادرة الوصل.

ونجح ليما صاحب الـ28 عامًا في التألق مع الوصل، منذ الانضمام له في عام 2014، كما مثّل منتخب الإمارات مؤخرًا، وذلك بعد حصوله على الجنسية الإماراتية نظرًا لتواجده في البلد مدة تجاوزت الـ5 سنوات.

أرقام فابيو ليما مع منتخب الإمارات:

وتمكن فابيو ليما من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين للمنتخب الإماراتي خلال 10 مباريات دولية رسمية خاضها مع الأبيض الإماراتي.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ترغب في فسخ عقد المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وذلك بسبب تواضع أرقامه ومستواه في آخر موسمين.

وتفكر إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الإماراتي علي مبخوت مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجزيرة الإماراتي.

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