‎الرئيسية
الرياضة
جستنيه: قرار الاتحاد السعودي إنذار مبطن للحكم المحلي
سيتم الاستعانة بطواقم أجنبية الموسم الجديد

جستنيه: قرار الاتحاد السعودي إنذار مبطن للحكم المحلي

2021/07/14
الساعة 6:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
جستنيه: قرار الاتحاد السعودي إنذار مبطن للحكم المحلي جستنيه
المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الاستعانة بحكام أجانب في الموسم الرياضي الجديد، يُعد بمثابة الإنذار للحكام المحليين.

جستنيه يُعلق قرار الاتحاد السعودي

وعلق عدنان جستنيه على قرار الاتحاد السعودي قائلًا: “فتح اتحاد القدم الباب على مصرعيه للأندية لطلب حكام أجانب قرار حكيم جدًا سيكون بمثابة (إنذار) مبطن للحكم السعودي”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحكم السعودي سيدرك أن انخفاض مستواه أو كثرة الشكوى حوله وانتقاده سيؤدي إلى غيابه تدريجيًا هو وزملائه عن الساحة ومن ثم اختفائهم ليحل الحكم الأجنبي مكانهم”.

الاتحاد السعودي لكرة القدم وفكرة دوري الرديف
شعار اتحاد الكرة – المصدر @saudiFF

إشادة بقرار الاستعانة بالحكام الأجانب

وأشاد الرياضيون بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعودة الحكم الأجانب دون تحديد عدد معين من المباريات خلال المسابقات المحلية في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية دون تحديد سقف لكل نادٍ مع تحمل الأندية التكاليف.

الحكام الأجانب في الدوري السعودي
مباراة النصر والهلال


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بتال القوس: الكرة الآن في ملعب رؤساء الأندية

أشاد الإعلامي بتال القوس بقرار الاتحاد السعودي لكرة