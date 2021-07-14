جستنيه: قرار الاتحاد السعودي إنذار مبطن للحكم المحلي

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الاستعانة بحكام أجانب في الموسم الرياضي الجديد، يُعد بمثابة الإنذار للحكام المحليين.

جستنيه يُعلق قرار الاتحاد السعودي

وعلق عدنان جستنيه على قرار الاتحاد السعودي قائلًا: “فتح اتحاد القدم الباب على مصرعيه للأندية لطلب حكام أجانب قرار حكيم جدًا سيكون بمثابة (إنذار) مبطن للحكم السعودي”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحكم السعودي سيدرك أن انخفاض مستواه أو كثرة الشكوى حوله وانتقاده سيؤدي إلى غيابه تدريجيًا هو وزملائه عن الساحة ومن ثم اختفائهم ليحل الحكم الأجنبي مكانهم”.

إشادة بقرار الاستعانة بالحكام الأجانب

وأشاد الرياضيون بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعودة الحكم الأجانب دون تحديد عدد معين من المباريات خلال المسابقات المحلية في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية دون تحديد سقف لكل نادٍ مع تحمل الأندية التكاليف.

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