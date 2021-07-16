جماهير الأهلي المصري لنجوم الفريق: كافئوا محمود الخطيب

المواطن - محمد سمعه

وجه جمهور الأهلي المصري رسالة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدًا السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جماهير الأهلي المصري تطلب منح البطولة هدية لـ الخطيب:

ودشن جمهور الأهلي وسم “كافئوا الخطيب في المغرب” في إشارة منهم إلى طلبهم من لاعبي الأهلي القتال للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي وكـ مكافأة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الذي لم يبخل على الفريق الأول بالدعم خلال الفترة الماضية.

الخطيب لم يتأخر على الأهلي:

وحرص محمود الخطيب رغم تعبه في الفترة الأخيرة على دعم الأهلي في المباريات المهمة، بجانب ترأسه للبعثة في المغرب.

وكان محمود الخطيب حرص على تكريم مشجع مصري لـ الأهلي ويُدعى رضوان بلال يعيش في المغرب قبل 40 عامًا، وحرص على الوصول إلى مقر المارد الأحمر بالمغرب لدعمه.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وسبق أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الاستمرار في اللائحة القديمة في مباراة الأهلي المصري ضد كايزر تشيفز حيث سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ثم ركلات الترجيح.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي برباعية دون رد في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، ويطمح التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

على الجانب الآخر، يُعتبر الفريق الجنوب إفريقي مفاجأة بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أطاح بفريق الوداد البيضاوي المغربي من نصف النهائي، ويسعى لكتابة التاريخ وحسم مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز لصالحه وخطف اللقب القاري.

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