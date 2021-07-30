جماهير الأهلي لـ إدارة النفيعي: جددوا لـ محمد العويس

المواطن - محمد سمعه

طالبت جماهير النادي الأهلي عبر “تويتر” من إدارة ماجد النفيعي بتجديد عقد الحارس الدولي محمد العويس مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي خلال الفترة المقبلة.

وجود محمد العويس يحافظ على استقرار الفريق:

وأكد جماهير الراقي على أن مطلبهم بعد ضم كل من البرازيلي باولينيو واللاعب المقدوني أليوسكي، هو التجديد للحارس العويس للحفاظ على استقرار الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

نتائج مخيبة من الأهلي:

وكان الراقي خيب آمال جماهيره ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، حيث احتل المركز الثامن في المسابقة.

وبوقت سابق، كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد مؤخرًا عن رغبة الأهلي في ضم البرازيلي دودو جناح الفريق الكروي الأول لنادي بالميراس البرازيلي.

وقال الإعلامي الرياضي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر”: إنه لا صحة لما تردد عن رغبة الراقي في ضم اللاعب دودو”.

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