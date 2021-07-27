جيوفينكو قد يُعطل صفقة الهلال المرتقبة

المواطن - مروة نبيل

خيم الغموض على مصير الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

جيوفينكو يوقف مفاوضات باوك

وأكدت صحيفة “onsports” اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن جيوفينكو أوقف مفاوضاته مع نادي باوك، رغم الاتفاق على توقع عقد لمدة موسمين، وذلك بسبب الاختلاف على قيمة الراتب السنوي.

وأشارت الصحيفة اليونانية، إلى أن النجم الإيطالي طلب الحصول على 3 ملايين يورو في الموسم الواحد، فيما قدمت إدارة نادي باوك عرضًا بقيمة مليوني يورو فقط، ما تسبب في إيقاف المفاوضات بين الطرفين.

صفقة بيريرا قد تتوقف

وترغب إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في حسم رحيل جيوفينكو سريعًا خاصة أن عقده ينتهي في ديسمبر المقبل، كما أنه تسعى للتعاقد مع البرازيلي ماثيوس بيريرا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ولن يتمكن نادي الهلال من حسم صفقة بيريرا، إلا برحيل اللاعب الإيطالي، في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، لذلك تسعى لإيجاد عرض مناسب له، خاصة أن المفاوضات مع وست بروميتش معقدة للغاية، حيث طلب 155 مليون ريال.

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