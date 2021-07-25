حارس منتخب السعودية ينتقد حكم لقاء ألمانيا

المواطن - مروة نبيل

أبدى حارس مرمى منتخب السعودية تحت 23 عامًا، محمد الربيعي اليامي استياءه من حكم مباراة الأخضر ضد ألمانيا التي أُقيمت، اليوم الأحد.

منتخب السعودية يخسر ضد ألمانيا

ولعب منتخب السعودية ضد ألمانيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الأخضر المركز الأخير في المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

اليامي ينتقد الحكم

وتعرض حكم مباراة منتخب السعودية ضد ألمانيا، الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لانتقادات قوية من الوسط الرياضي، بسبب قراراته التحكيمية المثيرة، الأمر الذي أثر على نتيجة المواجهة الأولمبية.

ونشر اليامي عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، صورة من المباراة، اعتبرها ركلة جزاء غير محتسبة للأخضر، بعدما لمس أحد لاعبي المنتخب الألماني الكرة بيده، وعلق عليها قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

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