حقيقة اهتمام الاتحاد بضم تاوامبا

المواطن - محمد سمعه

أُثير الجدل مؤخرًا حول اقتراب اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، من الانضمام لنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد يبحث عن مهاجم:

ويبحث العميد عن ضم مهاجم جيد بديلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي أصبح قريبًا من فسخ العقد مع العميد.

وسُربت صورة للاعب الكاميروني تاوامبا وهو يتابع حساب العميد في “الإنستجرام”.

رد التعاون:

وبحسب التقارير فإن التعاون نفى تواصل إدارة الاتحاد مع النادي لضم المهاجم الكاميروني، حيث يرتبط بعقد مع سكري القصيم ينتهي في صيف 2024.

ولا يفكر التعاون في التفريط في اللاعب تاوامبا؛ كونه من العناصر الأساسية بالموسم الجديد.

تاوامبا يعلق على تسريب الصورة:

وكان النجم الكاميروني حرص على الرد على الصورة المُسربة له قائلًا: “أنا لاعب كرة قدم ولست صحفيًا أو مسرب معلومات الأمر حدث بالخطأ وهذا لا يعني أن الصفقة تمت، أنا أعشق ذئاب التعاون”.

الغريب أن اللاعب الكاميروني، تابع حسابات أندية الهلال والشباب والفيصلي والحزم والنصر عبر “تويتر” ولم يُتابع حساب نادي الاتحاد بعد إثارة الجدل حيث قام بإلغاء المتابعة، مما تسبب في إثارة الجدل بصورة كبيرة بين الجماهير.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة