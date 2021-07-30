حقيقة تفاوض الأهلي مع ويليان

المواطن - مروة نبيل

تعمل إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسم نجم نادي آرسنال، البرازيلي ويليان بالانضمام إلى الراقي.

الأهلي لا يتفاوض مع ويليان

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة النادي الأهلي وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع ويليان، وأشارت إلى أن النجم البرازيلي في طريقه لتوقيع العقود رسميًا.

وعلق خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على هذه الأنباء عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لا يوجد أي شيء متقدم أو اتفاقات بين ويليان والأهلي”.

وتابع فابريزيو رومانو تغريدته قائلًا: “كما أنه لا توجد الآن اتصالات أو مفاوضات، لكن لا يزال ويليان، يفكر في الرحيل عن آرسنال خلال الأيام المقبلة، وجار العمل على هذا الأمر، لكن ليس مع أهلي جدة”.

الأهلي يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، ترغب إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا في تونس سيستمر حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ويسعى المدير الفني بيسنيك هاسي لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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