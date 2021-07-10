حمدالله يصل لـ معسكر النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن وصول الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى معسكر الفريق الكروي الأول في بلغاريا.

الجلاد في بلغاريا 🤩

مشتاااااااق لكم 💛 pic.twitter.com/rmNJRnxLs2 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 10, 2021

حمدالله في بلغاريا:

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” مقطع فيديو للاعب المغربي وهو في الأراضي البلغارية قائلًا: “الجلاد في بلغاريا مشتاق لكم”.

سبب تأجيل سفر ثلاثي النصر:

وفي وقت سابق، كشف نادي النصر في بيان رسمي سبب تأجيل سفر الثلاثي حسين عبدالغني مدير عام كرة القدم ولاعبي الفريق الأول، الحارس وليد عبدالله والظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد إلى معسكر بلغاريا وذلك في ظل التحضيرات للموسم الجديد.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن بعثة الفريق الأول غادرت إلى بلغاريا ما عدا الثلاثي؛ وذلك للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، حيث سيُجري كل منهم فحصًا آخر غدًا الأحد، على أن يلتحقوا بالبعثة بعد غد الاثنين.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي النصر كان أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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