خالد النمر يحذر: لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا ولو عزّموا عليك

المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من أكل الكبد نيئةً.

أضرار أكل الكبد نيئةً:

وأكد النمر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن أكل الكبد نيئةً يزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل toxocariasis وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل EHEC.

وتابع: “الشاهد، لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا ولو عزّموا عليك”.

الكبدة واللحوم:

وأردف في تغريدة أخرى: “كل 100 جم من الكبدة تحتوي 390 ملغ كلسترول، وإدمان اللحوم يزيد احتمالية الإصابة بالنقرس 40%”.

كما وجه رسالة إلى الذين يعانون من السمنة والضغط والنقرس، وقال: استمتع غدًا بالعيد وشارك الناس فرحة العيد، ولكن لا تكسر الحمية عن اللحوم التي أوصاك بها الطبيب لتجتنب آلام النقرس.

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