ختام الدورة التطويرية لحكام الـVAR

المواطن - الرياض

اختتمت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعمال الدورة التطويرية الأولى لحكام تقنية الفيديو المساعد VAR لحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

دورة للحكام:

وأقيم الجانب النظري من الدورة في العاصمة الرياض في الفترة من 26 يونيو الماضي وحتى 4 يوليو الجاري تحت إشراف المحاضر الدولي المستشار في اللجنة علي الطريفي وبمشاركة 73 حكمًا.

واحتضنت مدينة أبها التدريب العملي والذي أقيم في الفترة من 5-12 يوليو الجاري تحت إشراف رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 54 حكمًا وحكمًا مساعدًا.

تفاصيل الدورة التطويرية لحكام الـVAR:

وتم خلال الجانب النظري شرح بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد مع تطبيق عملي بعدد ساعات محددة لكل حكم سواء في غرفة الـ VAR أو حكام الساحة بعد تقسيم الحكام إلى 5 مجموعات.

كما تم إجراء اختبارات في القانون وحالات الفيديو لحكام تقنية الـ VAR، فيما تم خلال الجانب العملي شرح البروتوكول مع تطبيق عملي بعدد ساعات محددة لكل حكم سواء في غرفة تقنية الفيديو أو حكم الساحة.

واستهدفت الدورة الوقوف على استعدادات الحكام وجاهزيتهم والعمل على تطوير أدائهم وهي أحد إستراتيجيات اللجنة التي أعلن عنها موسم 2019/ 2020.

نافارو يسعى للاستفادة من الملاحظات وتطوير الأداء:

وأكد رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو سعي اللجنة لتطوير الحكام والاستفادة من ملاحظات الموسم الماضي وتصحيحها والقدرة على صناعة جيل شاب من الحكام لتمثيل المملكة في المنافسات الخارجية والزج بهم في المباريات الحاسمة بالمنافسات المحلية.

وأضاف نافارو أن ذلك يأتي من منطلق حرص اللجنة على استمرار عودة الحكم السعودي بكل قوة إلى الساحة الدولية مواكبًا لآخر التطورات التي يشهدها عالم التحكيم، وتحقيقًا للنهضة الرياضية التي تشهدها كافة القطاعات الرياضية.

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