المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الأوزباكستاني فرهاد عبدالله مديرًا لدائرة الحكام رسميًا.

خبرات فرهاد عبدالله

ويملك فرهاد عبدالله خبرة كبيرة، ما دفع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الاستفادة منه، حيث إنه محاضرًا معتمدًا لدى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” والاتحاد الآسيوي، وكسرت عدد الدورات والمحاضرات التي عقدها حاجز الـ150.

وعمل فرهاد عبدالله كمحاضر ومقيم حكام في البطولات التالية، كأس العالم 2018، كأس آسيا “2015 – 2019″، كأس العالم تحت 17 عامًا “الهند 2017 والبرازيل 2019″، كأس العالم للأندية “قطر 2021″، وكأس العالم تحت 20 عامًا “بولندا 2019”.

ويُعد مدير دائرة الحكام الجدد في الاتحاد السعودي واحدًا من كبار المحاضرين في “فيفا” والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكان يشغل منصب المدير الفني لأكاديمية الاتحاد الآسيوي حتى نهاية شهر يونيو 2021.

اعتماد لجنة الحكام الجديدة

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا، لجنة الحكام الرئيسية تحت قيادة السويسري مانويل نافارو، خلفًا للإسباني فيرناندو تريساكو، وعبدالله العقيل نائبًا، وفي العضوية كل من؛ صالح الهذلول، عبدالعزيز العقيلي وعبدالعزيز الكثيري.

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