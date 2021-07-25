خسارة السعودية ومصر ومفاجأة سلة فرنسا الأبرز بـ طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

استمرت منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” في يومها الثاني، والذي شهد خسارة منتخبي السعودية ومصر في كرة القدم، فيما حققت فرنسا مفاجأة في كرة السلة بفوزها على الولايات المتحدة الأمريكية.

هزيمة السعودية ومصر في الجولة الثانية:

ولعب منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد نظيره الألماني، اليوم الاثنين، وخسر بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع منافسات أولمبياد طوكيو 2020 رسميًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي المجموعة الرابعة أيضًا، تعادل المنتخب البرازيلي ضد كوت ديفوار بدون أهداف، وضمن منافسات المجموعة الثالثة تجاوزت إسبانيا عقبة أستراليا بهدف دون رد، خسرت مصر أمام الأرجنتين بالنتيجة ذاتها، ما أثار حزن الجماهير العربية؛ نظرًا لخسارة السعودية والفراعنة.

ونجح المنتخب الفرنسي في تجاوز خسارته بالجولة الأولى، وفاز في الوقت القاتل على جنوب إفريقيا بنتيجة 4/ 3، فيما حققت اليابان الفوز الثاني على التوالي ضد المكسيك بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سلة فرنسا تحقق مفاجأة:

وفي منافسات كرة السلة للرجال، نجح منتخب فرنسا في تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على نظيره الولايات المتحدة الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو بنتيجة 83/ 76.

وفاز منتخب التشيك على نظيره الإيراني بنتيجة 84/ 78، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضًا في أولمبياد طوكيو 2020، فيما تجاوزت إيطاليا عقبة ألمانيا بنتيجة 93/ 82، وفاز أستراليا على نيجيريا بنتيجة 84/ 65، في المجموعة الثانية.

نتائج منافسات التنس في اليوم الثاني:

وبدأ ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الرابع عالميًّا مشواره في تنس الرجال بالفوز في الدور الأول على الألماني فيليب كولشرايبر بمجموعتين مقابل مجموعة، وأقصى الياباني كي نيشيكوري، الروسي أندري روبليف، المصنف السابع عالميًّا، بمجموعتين دون رد.

ونجح المصنف الخامس عالميًّا، ألكسندر زفيريف، في تحقيق الفوز على ين لو بمجموعتين دون رد، ضمن منافسات التنس في أولمبياد طوكيو 2020″.

وفي منافسات تنس السيدات، فازت المصنفة الثانية عالميًّا، اليابانية ناعومي أوساكا على الصينية زهينج سايساي بمجموعتين دون رد، وودعت المصنف الأولى عالميًا أشلي بارتي الأولمبياد من الدور الأول بالخسارة أمام الإسبانية سارة تورمو بمجموعتين دون رد.

نتائج منافسات الهوكي:

وبدأت بريطانيا حاملة اللقب مشوارها في هوكي السيدات بهزيمة مفاجئة أمام ألمانيا بنتيجة 2/ 1، وفازت أستراليا على إسبانيا، وفي منافسات الرجال تغلبت أستراليا على الهند بنتيجة 7/ 1، وتجاوزت هولندا بطلة أوروبا عقبة جنوب أفريقيا، وتغلبت الأرجنتين على اليابان وتفوقت نيوزيلندا على إسبانيا.

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