خطة ريال مدريد لإنقاذ هازارد من إصاباته المتكررة

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن خطته وذلك لحماية نجمه البلجيكي إدين هازارد من الإصابات المتكررة التي تعرض لها في آخر عامين مع الريال.

سنتان من عدم وجود هوية لـ هازارد مع ريال مدريد:

وكان هازارد صاحب الـ30 عامًا انضم لصفوف الريال في صيف 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو.

إصابة لـ هازارد لم يُشفَ منها منذ شهر !

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن الريال أعد خطة لشفاء هازارد من الإصابة العضلية التي كان تعرض لها في مباراة بلجيكا والبرتغال في ثمن نهائي يورو 2020 أواخر شهر يونيو الماضي ولم يُشفَ منها حتى اللحظة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن هازارد تدرب الأربعاء بمفرده مع الكرة، وذلك بحسب خطة مدرب الأحمال لتقليل إصاباته العضلية.

وفي وقت سابق، كانت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد قالت: إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للريال لا يفكر في الاعتماد على هازارد والتخلص منه في أقرب وقت، وذلك بعد عودة اللاعب النرويجي مارتين أوديجارد للريال.

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