خطوة أخيرة من أمرابط قبل مغادرة النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المغربي نور الدين أمرابط سيقوم بخطوة أخيرة مع نادي النصر، وذلك لتحديد مصيره إما بالبقاء أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الإعلامي والناقد عبدالمجيد بن طالب عبر حسابه في “تويتر” إلى أن اللاعب المغربي سيتحدث مع إدارة النصر خلال الفترة المقبلة لبحث تجديد عقده من عدمه مع العالمي.

الريان يُفاوض أمرابط

وجاء ذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تفاوض الريان القطري مع اللاعب المغربي صاحب الـ34 عامًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي وقت سابق، ذكر الصحفي أكرم كونور الصحفي في موقع Calcio Pillole الإيطالي أن جارديم مدرب نادي الهلال يفكر في ضم النجم المغربي لدعم الجانب الهجومي لديه في أزرق العاصمة.

ألقاب النجم المغربي مع النصر

ولعب النجم المغربي مع النصر 3 مواسم، توج خلالها بلقبين في السوبر السعودي ولقب وحيد لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019.

يذكر أن إدارة مسلي آل معمر كانت فضلت عدم تجديد عقد أمرابط بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

وكان عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بـ النصر، حرص على توديع أمرابط بعد نهاية عقده.

وغرد بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “شكرًا من القلب على كل ما قدمت، ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا”.

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