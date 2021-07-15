خطوة تُقرب الشباب من إدنيلسون

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في طريقها لحسم صفقة النجم البرازيلي إدنيلسون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدنيلسون يقترب من الشباب

وأشار الإعلامي لوكاس كولار عبر حسابه الخاس على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدنيلسون سيرحل رسميًا عن إنترناسيونالي البرازيلي بعد مباراة أولمبيا في بطولة كأس ليبرتادوريس، فجر يوم الجمعة.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة نادي الشباب تواصلت مع إدنيلسون، ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة فريقه إنترناسيونالي البرازيلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويمتد تعاقد إدنيلسون مع إنترناسيونال البرازيلي حتى ديسمبر عام 2023، وشارك معه في 29 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 5 آخرين، وسبق أن ارتبط اسمه بالانضمام إلى ناديي الهلال والاتحاد.

استعدادات الليوث للموسم الجديد

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عدة مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، ويختتم معسكر إسبانيا يوم 21 يوليو، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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