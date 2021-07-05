خطوة تُقرب ماثيوس بيريرا من الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن فرصة تعاقد نادي الهلال مع البرازيلي ماثيوس بيريرا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد أصبحت كبيرة للغاية.

ماثيوس بيريرا يرحل عن وست بروميتش:

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نادي الهلال بدأ التفاوض مع ماثيوس بيريرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، تحسبًا لفشل صفقة نجم إيفرتون، جيلفي سيجوردسون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وصرح المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، الفرنسي فاليريان إسماعيل لصحيفة “الإندبندنت”، اليوم الاثنين: “ليس سرًّا أن بيريرا، سيرحل عن الفريق، في الصيف الحالي، بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى”.

ولفت مدرب وست بروميتش ألبيون إلى أنه عقد اجتماعًا مع ماثيوس بيريرا خلال الساعات الماضية، شدد فيه على ضرورة بذل اللاعب لقصارى جهده، في حالة استمراره مع الفريق، وإلا فإن الباب مفتوحًا لرحيله.

الهلال يسعي لتدعيم صفوفه:

وتسعى إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في المنافسة على البطولات المحلية والقارية الموسم الرياضي المقبل.

وأعلن نادي الهلال عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الجديد، بالإضافة إلى ضم المالي موسى ماريغا ونجم فريق القادسية، حمد اليامي.

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