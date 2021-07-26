خطوة قد تحرم الهلال من صفقة ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

لم يخف نادي الهلال مؤخرًا رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ويحق لـ بيريرا فسخ عقده مع نادي ويست بروميتش وذلك بعد هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي دوري Championship.

نصيحة بالمر لـ ماثيوس بيريرا

ونصح كارلتون بالمر اللاعب السابق لفريق ويست بروميتش اللاعب بيريرا صاحب الـ25 عامًا بعدم الانتقال للدوري السعودي والبقاء في ويست بروميتش أو الانتقال لفريق أوروبي آخر من أجل استمرار التطور وانتشار اسمه بصورة كبيرة في عالم كرة القدم.

وتحدث كارلتون بالمر لموقع The Transfer Tavern مؤكدًا على أن انتقال بيريرا لنادي الهلال سيجعل اللاعب يحصل على نسبة جيدة من الأموال لكنه لن يستمر كثيرًا في عالم كرة القدم، ولن تهتم الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه في حال انتقل للشرق الأوسط.

وضرب بالمر مثلًا باللاعب البرازيلي أوسكار الذي غادر تشيلسي الإنجليزي للدوري الصيني في عام 2017 حيث أكد على أنه يجمع مالًا جيدًا لكن اسمه اختفى من عالم كرة القدم ولم تعد الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد معه رغم وصوله لسن الـ29.

الهلال لم يقدم عرضًا لـ ماثيوس بيريرا

وبوقت سابق، كشف الصحفي بيدرو ألميدا الخميس الماضي عبر حسابه في “تويتر” أن فريقي ليستر سيتي وويست هام يونايتد الإنجليزيين يهددان الهلال بضم بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد بيدرو ألميدا على أن الهلال ورغم اهتمامه باللاعب لكنه لم يقدم أي عرض لضمه من ويست بروميتش ألبيون.

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