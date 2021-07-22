فريقان يهددان الهلال في صفقة ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

لم يخف نادي الهلال مؤخرًا رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ويرغب الزعيم في ضم بيريرا وذلك لتدعيم مركز صانع الألعاب في حال رحل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو عن صفوف الهلال.

فريقان إنجليزيان يبحثان ضم ماثيوس بيريرا

وكشف الصحفي بيدرو ألميدا عبر حسابه في “تويتر” أن فريقي ليستر سيتي وويست هام يونايتد الإنجليزيين يهددان الهلال بضم بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد بيدرو ألميدا على أن الهلال ورغم اهتمامه باللاعب لكنه لم يقدم أي عرض لضمه من ويست بروميتش ألبيون.

ويست بروميتش رفض عرض الـ7 ملايين يورو

وبوقت سابق، ذكر موقع Football League World الإنجليزي أن الهلال كان تقدم بعرض قدره 7 ملايين يورو لضم بيريرا لكن ويست بروميتش رفض العرض.

وأضاف الموقع أن نادي ويست بروميتش طلب الحصول على 34 مليون يورو للتفريط في اللاعب بيريرا.

ولكن يحق لـ ماثيوس بيريرا فسخ عقده مع نادي ويست بروميتش وذلك بعد هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي دوري Championship.

يذكر أن بيريرا كان انضم لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش في عام 2020 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي نورنبيرج الألماني وتشافيز البرتغالي.

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