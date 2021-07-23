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دراج ألماني مهدد بالانسحاب من أولمبياد 2021 بسبب كورونا
السباق كان مقررًا انطلاقته غدًا السبت

دراج ألماني مهدد بالانسحاب من أولمبياد 2021 بسبب كورونا

2021/07/23
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دراج ألماني مهدد بالانسحاب من أولمبياد 2021 بسبب كورونا الدراج الألماني سيمون جيشكه - المصدر - @nippon_ar - Reuters
المواطن - محمد سمعه

انسحب الدراج الألماني سيمون جيكشه، اليوم الجمعة، من سباق الدراجات على الطرق، المقرر إقامته غدًا السبت في أولمبياد 2021 المقام حاليًّا في العاصمة اليابانية طوكيو.

الدراج الألماني انسحب قبل يوم من السباق:

وكشفت تقارير صحفية أن الدراج جيكشه انسحب من سباق الدراجات بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية بفيروس كورونا، بينما جاءت نتائج فحوصات الآخرين سلبية وذلك في مقر إقامتهم في طوكيو.

الدراج الألماني سيمون جيشكه
الدراج الألماني سيمون جيكشه

رد فعل الدراج الألماني قبل يوم من السباق في أولمبياد 2021:

وأكد الدراج الألماني جيكشه صاحب الـ35 عامًا أنه يشعر بـ مرارة كبيرة لانسحابه من السباق قبل وقت قصير من انطلاقه.

وأشار جيكشه قائلًا: “اتبعت كل الإجراءات الصحية المطلوبة وأشعر أني في حالة جيدة بدنيًّا لكن نفسيًّا أشعر أنه أسوأ يوم في حياتي”.

وسيخضع جيكشه رفقة متسابق آخر يدعى إيمانويل بوخمان لمزيد من الفحوصات الطبية قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في السباق بـ الأولمبياد.


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