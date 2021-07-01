دلتا تستهدف الأطفال دون الخمس سنوات

المواطن - متابعة

قال طبيب أطفال بارز في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، إن عدد الصغار الذين يصابون بفيروس كورونا ارتفع إلى ثلاثة أمثاله تقريباً منذ مايو وزادت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بين الأطفال زيادة حادة في البلد الذي يعاني أسوأ موجة لانتشار الفيروس حتى الآن.

ارتفاع الوفيات:

وقال أمان بولونجان رئيس الجمعية الإندونيسية لطب الأطفال إن الوفيات الأسبوعية الناجمة عن كوفيد-19 بين الصغار ارتفعت إلى 24 الأسبوع الماضي من 13 في الأسبوع السابق، وإن أعمار الكثيرين منهم تقل عن خمسة أعوام.

وأضاف أمان أن الإصابات تزداد سريعاً بين القصّر.

وتابع: “أنها في زيادة الآن. في منتصف مايو كان هناك بين 2000-2500 حالة أسبوعياً.. الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من 6000 حالة”.

ويعتقد أمان أن الأسباب الأكثر ترجيحاً وراء ارتفاع الحالات هي التعب من اتباع إجراءات مكافحة الجائحة ونقص الوعي وليس سلالات الفيروس الأسرع انتشاراً.

وعي منخفض:

وقال “إنها ليست سلالة دلتا، وإنما النظام.. فحوص أقل وتعقب أقل. ولا يزال الناس يعتقدون أن الأطفال لا يمكن أن يعانوا ويموتوا من كوفيد. ما زال الوعي منخفضاً”.

يأتي ذلك بعد يوم من تحذير الصليب الأحمر من أن إندونيسيا على شفا كارثة بسبب فيروس كورونا، وأرجع ذلك من ناحية إلى تفشي سلالة دلتا، مطالباً جاكرتا بتعزيز الاختبارات والتطعيم ضد الفيروس.

وقد حذرت الرابطة الطبية في إندونيسيا هذا الأسبوع من أن النظام الصحي في جزيرة جاوة الرئيسية على شفا الانهيار، في الوقت الذي بدأت فيه كثير من المستشفيات في رفض استقبال المرضى، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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