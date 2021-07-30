رئيس تونس: من يتحدث عن خرق الدستور كاذب

المواطن - متابعة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن من يتحدث عن خرق الدستور “كاذب”.

وتابع: “نعمل في إطار الحقوق والحريات وقراراتنا تمت ضمن الدستور، وقمت باستشارة رئيس الحكومة السابق في القرارات التي اتخذتها”.

وأضاف قيس سعيد: “لن أبدأ في ممارسة الديكتاتورية في سني هذا، وهناك من تقاسم خيرات شعبنا، وهناك من سرق أموال الشعب وعليه إعادتها، ونتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب التونسي”.

قرارات رئيس تونس:

وكان الرئيس التونسي أصدر قبل أيام عددًا من القرارات تضمنت إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية من منصبه، كما قرر تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن رئيسه راشد الغنوشي وعن كل أعضاء المجلس.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

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