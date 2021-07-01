رئيس حقوق الإنسان: المملكة تتقدم للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص

المواطن - الرياض

أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة تقدمت للعام الثاني على التوالي لتصل للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص.

تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص

وقال العواد، عبر حسابه في “تويتر”: “بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وبدعم ومتابعة سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- تتقدم بلادنا للعام الثاني على التوالي لتصل للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، إثر إصلاحات كبيرة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جعلت بلادنا تحقق هذا التقدم.

إطلاق استراتيجية مكافحة الاتجار بالأشخاص

وأضاف العواد: “أشكر زملائي في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص على جهودهم التي أسهمت في تقدم المملكة للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إثر إصلاحات شملت إطلاق استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق نظام الإحالة الوطني وتطوير البيئة القانونية.

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