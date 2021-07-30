راتب مُغرٍ من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي ريال مدريد الإسباني راتبًا مغريًا وذلك لإقناع الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي بالانضمام لصفوف الفريق الملكي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة Foot Mercato الفرنسية: إن ريال مدريد سيقدم راتبًا قدره 25 مليون يورو سنويًّا لـ مبابي صاحب الـ23 عامًا لإقناعه بالانضمام للفريق الملكي بفترة الميركاتو الصيفي وقبل انطلاق الموسم الجديد.

هدية يحضرها الريال لـ مبابي:

وأضافت الشبكة الفرنسية أن ريال مدريد لن يكتفي بالـ25 مليون يورو كراتب سنوي، بل سيقدم للاعب الفرنسي 40 مليون يورو كمكافأة توقيع، في حال أصر على رفض التجديد لباريس سان جيرمان، مما يعني أنه سينضم للريال بشكل مجاني.

وذلك يأتي بعدما كشفت تقارير أن اللاعب مبابي أخبر الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق والمنضم حديثًا لـ باريس سان جيرمان، أنه لن يغادر فريق العاصمة الفرنسية بصيف العام الحالي.

عقد كيليان مبابي ينتهي بصيف العام المقبل:

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه الانتقال إلى ريال مدريد.

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