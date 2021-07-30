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راتب مُغرٍ من ريال مدريد لضم كيليان مبابي
خلال فترة الانتقالات الصيفية

راتب مُغرٍ من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

2021/07/30
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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راتب مُغرٍ من ريال مدريد لضم كيليان مبابي مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ - المصدر @PSG_English
المواطن - محمد سمعه

حدد نادي ريال مدريد الإسباني راتبًا مغريًا وذلك لإقناع الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي بالانضمام لصفوف الفريق الملكي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة Foot Mercato الفرنسية: إن ريال مدريد سيقدم راتبًا قدره 25 مليون يورو سنويًّا لـ مبابي صاحب الـ23 عامًا لإقناعه بالانضمام للفريق الملكي بفترة الميركاتو الصيفي وقبل انطلاق الموسم الجديد.

هدية يحضرها الريال لـ مبابي:

وأضافت الشبكة الفرنسية أن ريال مدريد لن يكتفي بالـ25 مليون يورو كراتب سنوي، بل سيقدم للاعب الفرنسي 40 مليون يورو كمكافأة توقيع، في حال أصر على رفض التجديد لباريس سان جيرمان، مما يعني أنه سينضم للريال بشكل مجاني.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
مبابي في لقطة من المباراة – @PSG_English

وذلك يأتي بعدما كشفت تقارير أن اللاعب مبابي أخبر الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق والمنضم حديثًا لـ باريس سان جيرمان، أنه لن يغادر فريق العاصمة الفرنسية بصيف العام الحالي.

عقد كيليان مبابي ينتهي بصيف العام المقبل:

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه الانتقال إلى ريال مدريد.


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