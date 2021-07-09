مبابي يكشف لراموس مصيره مع سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

ألمح نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، إلى مستقبله في الموسم الرياضي المقبل لزميله الجديد في الفريق، الإسباني سيرجيو راموس.

مبابي يُلمح لاستمراره

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن كيليان مبابي تحدث مع سيرجيو راموس عن الفوز بالبطولات معًا في الموسم المقبل، لينفي الأنباء التي ترددت بشأن تخطيطه للرحيل في الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد مبابي صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه الانتقال إلى ريال مدريد.

راموس في سان جيرمان

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، أمس الخميس، عن تعاقده رسميًا مع قائد ريال مدريد الإسباني السابق، سيرجيو راموس بداية من الموسم الرياضي المقبل، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح المدافع الإسباني ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي انتهى تعاقده مع ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي قادمًا من إنتر ميلان.

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