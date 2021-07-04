راموس يتوصل لاتفاق نهائي مع سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس في طريقه إلى الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راموس في طريقه لسان جيرمان:

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد، أن باريس سان جيرمان كثف مفاوضاته مع نجم ريال مدريد السابق، خلال الساعات الأخيرة، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال المدافع الإسباني، تواجد في العاصمة الفرنسية خلال الأيام الماضية، للاتفاق مع باريس سان جيرمان على الشروط الشخصية.

المدافع الإسباني يوقع لموسمين:

ولفتت تقارير صحافية، إلى أنه تم الاتفاق بين باريس سان جيرمان والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، على انضمام الأخير لنادي العاصمة الفرنسية، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستجاب النادي الفرنسي لطلب المدافع الإسباني التوقيع لمدة موسمين، بدلًا من موسم واحد، والتي كانت نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتهى عقد راموس صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية منافسات الموسم المنصرم، وفشلا في التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد، ليرحل بعد مسيرة طويلة من العطاء.

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