رحيم ستيرلينغ يُشيد بتألق إنجلترا ضد الدنمارك

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم منتخب الأسود الثلاثة، رحيم ستيرلينغ بتألق إنجلترا ضد الدنمارك ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، معربًا عن سعادته بالتأهل إلى المباراة النهائية.

إنجلترا ضد الدنمارك

ولعبت إنجلترا ضد الدنمارك على ملعب “ويمبلي”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من “يورو 2020″، ونجح منتخب الأسود الثلاثة في الفوز بنتيجة 2/1 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ضد نظيره الإيطالي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “ويمبلي” في نهائي كأس الأمم الأوروبية.

رحيم ستيرلينغ سعيد بمستوى إنجلترا

وتحدث رحيم ستيرلينغ عن مباراة إنجلترا ضد الدنمارك خلال تصريحاته لشبكة “أي تي في”، قائلًا: “كان عرضا من الطراز الرفيع، هذه أول مرة نتلقى فيها هدفا، وكانت ردة فعلنا جيدة”.

وتابع نجم منتخب إنجلترا حديثه قائلًا: “أظهرنا روحا جيدة، كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبا، بقينا صبورين وكنا نعرف أن الطاقة والعدوانية اللتين نملكهما كانا على ما يرام”

وأضاف: “إنها خطوة أخرى نحو الطريق الصحيح، يجب أن نركز في نهاية الأسبوع الآن، نعرف ماذا تعني كرة القدم لهذا البلد، الأجواء كانت رائعة، الآن أمامنا إيطاليا، سنحتفل قليلا ثم نركز عليها”.

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت له ونفذها هاري كين، علق رحيم ستيرلينغ قائلًا: “دخلت إلى منطقة الجزاء، ومدّ (المدافع الدنماركي) ساقه اليمنى، طالما أن الكرة دخلت الشباك، لا يوجد أمر آخر مهم”.

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