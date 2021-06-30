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شيفشينكو يُعلق على مواجهة إنجلترا في يورو 2020
بعدما أطاح بالمنتخب السويدي

شيفشينكو يُعلق على مواجهة إنجلترا في يورو 2020

2021/06/30
الساعة 8:07 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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شيفشينكو يُعلق على مواجهة إنجلترا في يورو 2020 شيفشينكو - المصدر @EURO2020
المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم، أندريه شيفشينكو على عدم شعورهم بالخوف من مواجهة إنجلترا ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

أوكرانيا تتجاوز المنتخب السويدي

ولعب منتخب أوكرانيا ضد السويدي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من “يورو 2020″، ونجحت كتيبة شيفشينكو في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، لتضرب موعدًا مع إنجلترا في ربع النهائي، يوم السبت المقبل.

ونجح منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في الفوز على ألمانيا بهدفين دون رد، سجلهما؛ رحيم سترلينج وهاري كين، وظهر الأسود الثلاثة بشكل مميز ضمن منافسات “يورو 2020“، حيث لم يستقبل أي هدف حتى الآن.

 

منتخب أوكرانيا
لاعبو منتخب أوكرانيا – المصدر @EURO2020

شيفشينكو يُشيد بمستوى إنجلترا

وعلق شيفشينكو على المواجهة المرتقبة قائلًا: “إنجلترا فريق رائع وتملك لاعبين بدلاء رائعين وجهازًا تدريبيًا مميزًا، ونحن ندرك مدى صعوبة المباراة”.

وأضاف: “لقد تابعت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، لكن لم أشاهد مواجهة ألمانيا لأننا كنا نستعد للعب ضد السويد. يكون من الصعب جدًا التسجيل أمامها لكن نقاط قوتها لا يجب أن تخيفنا”.

واختتم شيفشينكو تصريحاته قائلًا: “هذا يجب أن يمنحنا الدوافع لأن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم كما هو الحال في الحياة، وسنلعب بقلوبنا حتى نقدم للجماهير ما يجعلها تدعمنا حتى بشكل أكبر”.

شيفشينكو
مدرب منتخب أوكرانيا – المصدر @EURO2020


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