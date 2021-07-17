رسالة مؤثرة من دلال عبدالعزيز: طيبة سمير غانم ستنجيه من المرض

المواطن - متابعة

كشفت مصادر في المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، أنه في الوقت الذي تحسنت فيه صحة الفنانة كتبت رسالتين لزوجها الراحل سمير غانم.

رسالتان:

وبحسب المصادر، التي نقلت عنها وسائل إعلام محلية، جاء نص الرسالة الأولى كالتالي: “إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض”.

وجاء فحوى الرسالة الثانية: “أشعر بوجع سمير غانم وصعوبة المرض، لكن ثقتي في الله لا حدود لها.. طيبة سمير ستنجيه من المرض”.

إجابة واحدة:

وأكدت مصادر في المستشفى، أن هناك إجابة واحدة متفقًا عليها بين الأطباء وطاقم التمريض الذين يلتقون الفنانة دلال عبدالعزيز عند سؤالها عن الفنان سمير غانم، وهي أنه يعاني من نفس المرض، وأن حالته الصحية مستقرة، إلا أنها لا تستطيع رؤيته؛ لأنه معزول وممنوع من الزيارة وحين تسمح الفرصة لذلك ستزوره.

وتوفي الفنان سمير غانم قبل أكثر من 40 يومًا متأثرًا بإصابته بالفطر الأسود جراء فيروس كورونا الذي أدى إلى حدوث مضاعفات أثرت على كليته وسببت له فشلًا كلويًّا.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة