رسميًا راموس في سان جيرمان حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده رسميًا مع قائد ريال مدريد الإسباني السابق، سيرجيو راموس بداية من الموسم الرياضي المقبل.

راموس ينضم إلى سان جيرمان

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يعلن من خلاله انضمام راموس إلى صفوفه لمدة موسمين حتى عام 2023.

وانضم سيرجيو راموس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ومن المقرر أن يحتفظ بقميصه الذي يحمل رقم 4.

وأصبح المدافع الإسباني ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي انتهى تعاقده مع ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي قادمًا من إنتر ميلان.

سيرجيو يرحل بعد مسيرة مميزة

ورحل راموس صاحب الـ35 عامًا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بعد مسيرة من التألق، بعد اختلاف حول شروط تجديد العقد مع إدارة المرينغي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد سيرجيو من أبرز المدافعين في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني، حيث استمرت مسيرته معه لـ16 عامًا، وشارك في 671 مباراة، ونجح في تسجيل 101 هدف، وتوج بـ22 بطولة، بينهم 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

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