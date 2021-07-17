رسميًّا .. الأهلي المصري بطلًا لـ دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة

المواطن - محمد سمعه

تُوج الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون مقابل في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

ملخص مباراة الأهلي المصري وكايزر تشيفز:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل الأهلي الذي حاول عبر هجمات حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف إحراز الهدف الأول ولكن دون أي فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في إنهاء الهجمات.

وحاول فريق كايزر تشيفز على فترات مباغتة الأهلي وإحراز الهدف الأول ولكن ذلك لم يحدث في ظل تألق من دفاع الأهلي وحارسه محمد الشناوي.

وشهد الشوط الأول من اللقاء طرد اللاعب هابي ماشيان من صفوف فريق كايزر تشيفز بالدقيقة الـ45 بعد تدخله العنيف على قدم اللاعب أكرم توفيق.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وكايزر تشيفز.

الأهلي ينفجر تهديفيًا بثلاثة أهداف بالشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، كشر الأهلي المصري عن أنيابه الهجومية، ليضيف الهدف الأول عبر مهاجمه محمد شريف بالدقيقة الـ53 بعد تمريرة متقنة من اللاعب أكرم توفيق.

واستمر الأهلي ضاغطًا بكل قوة ليُحرز اللاعب محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة الـ64 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد شريف.

واستغل فريق الأهلي، تراجع نادي كايزر تشيفز ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب عمرو السولية بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من اللاعب محمد شريف بالدقيقة الـ75.

ونجح الأهلي المصري في الفوز بلقب دوري الأبطال الإفريقي للموسم الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في اليابان.

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