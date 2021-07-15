رسميًّا .. ذعار العتيبي ينضم إلى الحزم قادمًا من الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الحزم- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب ذعار العتيبي قادمًا من نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذعار العتيبي حزماويًّا لمدة 3 سنوات:

وذكر نادي الحزم عبر حسابه في “تويتر” أن العتيبي سيمثل فريق الحزم حتى صيف عام 2024.

وكان الهلال استقر على رحيل العتيبي واللاعب نواف شراحيلي، حيث أجرى مخالصة مالية مع العتيبي ومتبقٍّ فقط إجراء مخالصة مالية مع نواف شراحيلي.

سبب رحيل العتيبي:

وجاء ذلك في ظل رغبة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في تحديد العناصر التي لن تستمر معه لضم صفقات قوية بدلًا منها تُفيد الأزرق في الموسم المقبل، خاصة أن الهلال سيدافع عن لقبه في دوري المحترفين السعودي وسينافس على دوري أبطال آسيا.

يذكر أن فريق الحزم كان صعد لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تتويجه بـ دوري الدرجة الأولى موسم 2020/ 2021.

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