رفائيل فاران يقترب من مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الفرنسي رافائيل فاران مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، قريبًا من الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فاران يقترب من مانشستر يونايتد

وذكرت شبكة ” كوارتو” الإسبانية صباح اليوم الاثنين أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على انتقال فاران صاحب الـ28 عامًا لـ اليونايتد قبل بداية الموسم الجديد 2021/2022.

الصفقة قيمتها 50 مليون يورو

وستُكلف الصفقة فريق اليونايتد ما يقرب من 50 مليون يورو ولعب فاران 40 مباراة مع ريال مدريد بمختلف البطولات في الموسم المنصرم.

وكان فاران انضم إلى ريال مدريد في صيف 2011 قادمًا من نادي لانس الفرنسي.

وفي سياق آخر، أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد على أن إدارة النادي لا زالت تتفاوض مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لبحث إمكانية تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

ويتنافس باريس سان جيرمان الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني لضم اللاعب بوجبا صاحب الـ28 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث سولشاير لموقع اليونايتد قائلًا: “المحادثات جارية مع ممثلي اللاعب ولا أعرف ما هي التفاصيل، وأتمنى استمراره مع الفريق”.

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