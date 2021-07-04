رقم قياسي لـ حارس مرمى كولومبيا

المواطن - محمد سمعه

نجح الحارس ديفيد أوسبينا حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي ومنتخب كولومبيا الأول لـ كرة القدم في تحقيق رقم قياسي له، وذلك بعد عبور منتخب بلاده إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وكان المنتخب الكولومبي، نجح في الفوز على منتخب أوروجواي بركلات الترجيح ليعبر إلى نصف نهائي البطولة، لمواجهة المنتخب الأرجنتيني.

حارس كولومبيا يصل لـ مباراته الدولية رقم 112

ولعب الحارس الكولومبي أوسبينا مباراته رقم 112 الدولية خلال مواجهة منتخب أوروجواي، كما لعب دور البطولة وساهم في فوز منتخبه على الأوروجواي في ركلات الترجيح.

يذكر أن منتخب كولومبيا سيواجه منتخب الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل، في دور نصف النهائي، بينما يلعب منتخب بيرو مع البرازيل.

وسيلعب الخاسران في دور نصف النهائي مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم 10 يوليو الجاري، على أن تُقام مباراة النهائي يوم الأحد المقبل.

وسبق لـ المنتخب الكولومبي أن تُوج بلقب كوبا أمريكا مرة واحدة وكان ذلك في عام 2001.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان تفوق على منتخب الإكوادور بثلاثية دون رد، حيث سجل للمنتخب الأرجنتيني كل من رودريغو دي بول ولاوتارو مارتينيز والنجم ليونيل ميسي.

مواجهة نارية منتظرة بين كولومبيا والأرجنتين

ويرغب منتخب الأرجنتين في التخلص من حظه العاثر عند مواجهة كولومبيا والعبور إلى نهائي البطولة للفوز بها للمرة الـ15، بعدما خسرت الأرجنتين مباراتين نهائيتين في كوبا أمريكا ضد منتخب تشيلي عامي 2015 و 2016.

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