روميلو لوكاكو يحسم مصيره مع إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

استقر اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو على تحديد مصيره مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي بصيف العام الحالي.

روميلو لوكاكو بطلًا لـ الدوري الإيطالي:

وكان لوكاكو صاحب الـ28 عامًا تألق بشكل كبير مع إنتر ميلان بموسم 2020/ 2021، حيث تُوج بالدوري الإيطالي مع المدرب السابق للإنتر، الإيطالي أنطونيو كونتي.

ونشرت صحيفة “مترو” الإنجليزية تصريحات فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال لوكاكو الذي قال: “بالطبع الإنتر يريد الاحتفاظ بموكلي ولا تُوجد مشاكل على الإطلاق هو يحب البقاء في الإنتر”.

وأضاف باستوريلو: “لوكاكو الآن في إجازة وأعتقد أنه يستحقها”.

برشلونة راقب الدبابة البلجيكية في مارس:

وفي مارس الماضي، قالت تقارير صحفية: إن برشلونة الإسباني اهتم بضم روميلو لوكاكو بسبب تألقه مع الإنتر بالموسم الماضي.

ويريد البارشا ضم مهاجم قوي لتعويض رحيل اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، المنضم لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كذلك لم ينجح اللاعب الدنماركي مارتين برايثوايت في إقناع المدرب الهولندي رونالد كومان بقدراته.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: إن البارشا سيتنافس مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم لوكاكو، لكن برشلونة قد يتراجع عن إتمام الصفقة بسبب الحالة المالية السيئة التي يُعاني منها النادي الكتالوني بسبب جائحة كورونا.

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