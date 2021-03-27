روميلو لوكاكو على رادار برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي؛ وذلك لتدعيم صفوفه الهجومية بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويريد البارشا ضم مهاجم قوي لتعويض رحيل اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، المنضم لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كذلك لم ينجح اللاعب الدنماركي مارتين برايثوايت في إقناع المدرب الهولندي رونالد كومان بقدراته.

السيتي يُنافس برشلونة لضم روميلو لوكاكو:

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: إن البارشا سيتنافس مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم لوكاكو، لكن برشلونة قد يتراجع عن إتمام الصفقة بسبب الحالة المالية السيئة التي يُعاني منها النادي الكتالوني بسبب جائحة كورونا.

وكان روميلو لوكاكو انضم لنادي إنتر ميلان قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف أندرلخت البلجيكي وإيفرتون وتشيلسي في إنجلترا.

برشلونة فكر في ضم هالاند:

جدير بالذكر أن برشلونة أيضًا كان فكر في ضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لكن ثمن اللاعب الذي قد يصل إلى 170 مليون يورو سيجعل البارشا يتراجع عن الصفقة بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي.

ولعب روميلو لوكاكو من قبل مع منتخب بلجيكا في مونديال 2018 بـ روسيا، حيث احتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث بالبطولة.

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