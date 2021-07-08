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رياح نشطة وغبار على 6 مناطق والحرارة 49 مئوية بالأحساء غدًا
يتسبب في تدني الرؤية الأفقية بالشرقية

رياح نشطة وغبار على 6 مناطق والحرارة 49 مئوية بالأحساء غدًا

2021/07/08
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رياح نشطة وغبار على 6 مناطق والحرارة 49 مئوية بالأحساء غدًا
المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة استمرار الطقس شديد الحرارة مصحوبًا برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، وتبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ونجران، وكذلك مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية منها.

وتكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، والباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، وتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء، وتصل لـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة.


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