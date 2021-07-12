سامي الجابر يُعلق على تواجده في فيفا 22

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر، عن سعادته بوضع اسمه ضمن قائمة أساطير لعبة فيفا 2022 رسميًّا.

سامي الجابر سعيد بالتواجد في لعبة فيفا:

وكانت شركة EA Sports قد أعلنت عن أبرز المنضمين لـFIFA 22 Ultimate Team، التي سيتم إصدارها في شهر أكتوبر المقبل، لتتفاجأ الجماهير بتواجد النجم سامي الجابر كأول لاعب سعودي وعربي ضمن أساطير اللعبة.

وعلق سامي الجابر على انضمامه إلى فيفا 22 عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “يُسعدني الإعلان عن انضمامي إلى فريق أبطال ألتميت تيم في فيفا 22 من EA Sports، وتمثيل كرة القدم العربية والسعودية، والقادم أكبر وأفضل!”.

الجماهير تدعم الجابر:

وتفاعل الرياضيون والجماهير مع تغريدة الجابر، وقال حسن الناقور: “أسطورة وفخر الكرة السعودية والعربية وخير من يمثلها ويشرفها .. سعيد جدًا لك يا صديقي الغالي”، وكتب خالد الحريري: “لايق عليك يا عالمي”.

وكتب الإعلامي الرياضي خلف ملفي: “حضور فاخر وإبداع زاخر .. يا سامي الجابر”، وعلق آخر: “مبروك سامي يا أبو الأسطوريات يا أسطورة بالعالم يشهد لك الفيفا والملاعب والجماهير والأرقام والتاريخ وقلبي وراسي وعيوني يا ملك كؤوس العالم”.

وقال الإعلامي صالح الشحي: “واجدك يا كابتن سامي كأول لاعب عربي مُعتزل في فريق الأساطير بفيفا 22 هو فخر لنا جميعًا، كيف لا وأنت الذي شرفتنا وأسعدتنا مع المنتخب السعودي في 4 كؤوس عالم وكذلك في كاس آسيا وبطولات الخليج ، وأيضًا مع زعيم القارة نادي الهلال ختمت كل البطولات المحلية والعربية والقارية”.

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